Kastamonu'dan Acı Haber... 5 Yaşındaki Osman'ın Cansız Bedeni Bulundu, Anne Hala Aranıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’dan kahreden haber geldi. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda küçük Osman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ancak anne Huriye Helvacı’dan hala iz yok.

9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Bozkurt’taki Meteoroloji TOKİ Konutları’nda yaşayan iki çocuk annesi Huriye Helvacı (32), 2 Kasım günü 5 yaşındaki oğlu Osman’ı yanına alarak evden ayrılmıştı. Anne ve oğlundan bir daha haber alınamayınca yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından Alantepe ve Köseali köyleri başta olmak üzere çevredeki 22 köyde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

KÜÇÜK OSMAN ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ormanlık ve engebeli arazide yürütülen çalışmalarda, termal dronlar, kadavra ve arama köpekleri, Akıncı İHA, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, teknik istihbarat ekipleri, Emniyet İstihbarat ve Suç Araştırma timleri de görev aldı.

(CNN TÜRK ilk görüntüye ulaştı, 5 yaşındaki küçük Osman'ın ölü olarak bulunduğu nokta)

Yapılan aramalarda, küçük Osman’ın cansız bedeni köy çevresinde bulundu. Anne Huriye Helvacı’yı arama çalışmaları ise hala sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"ÇEŞMENİN YANINDA GÖRMÜŞLER"

Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde yaşayan Ayşe Sarı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz hiç kadını görmedik. O gün bizler mantar toplamaya gitmiştik. 5 yaşında oğlu da varmış yanında, üzüldük. Aşağıda benim dünürüm var, onlar çeşmenin yanında görmüşler. 'Nereye gidiyorsun' diye sorunca onları tehdit etmiş, 'sizler karışamazsınız' demiş. Kadını aşağıya doğru giderken geri çevirmişler, Bozkurt istikametine yönlendirmişler. Köyümüzden saat 17.00 sıralarında geçmiş. Biz hiç görmedik. İnşallah tez zamanda bulunur" ifadelerini kullandı.

"KAYBOLDUĞUNU HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Huriye Helvacı'nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı gazetecilere, yatılı lisede eğitim gördüğünü, eve en son iki hafta önce geldiğini söyledi. Annesi ile en son kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu belirten Helvacı, "En son annemle telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm. Sınavlar bitince eve geldim. Eğer gören, bilen, duyan biri varsa bize, herhangi birine haber versin. Annem beni izliyorsa herhangi bir şekilde birine ulaşsın. İyi mi, kötü mü, nerede? Herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz. En ufak bir haber bizim için güzel olur. En kısa sürede kavuşmak istiyorum. Şu an yanımda olmalarını çok isterdim" dedi.

"HURİYE NEREDEYSEN ÇIK GEL"

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ise kızına seslenerek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana haber ver. Bir şey demeden çıktın gittin. Nerede duruyorsun? Kime sığınıyorsun? Ormanda mısın? Ben şaşırıyorum. Çık da gel yavrum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi