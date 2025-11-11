İzmir Yine Sular Altında: Foça ve Aliağa’yı Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

İzmir’in Foça ve Aliağa ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dere taşarken belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

İzmir’in Foça ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Stair Caddesi’nde yağış nedeniyle dere taşarken, mahalle sakinleri ev ve iş yerlerinin su altında kaldığını söyledi. Hanifi Canlı, derenin bir bölümünün tıkalı olduğunu belirterek, “Sahil kısmı komple su altında, mekanların içi komple su dolu ve kimse bize el atmıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Gerçekten maddi ve manevi olarak perişan bir haldeyiz. Kim yardımcı olmak istiyorsa çıksın gelsin, sahip çıksın” dedi.

İTFAİYE VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suları tahliye etmek için çalışmalar başlattı. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla su basan alanları temizlemeye çalıştı.

ALİAĞA’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Foça’dan sonra Aliağa ilçesinde de aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı teyakkuza geçti, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: AA-DHA

