Saat Belli Oldu: 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Yeni Toplantı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılının yasama yılının açılışında DEM Partili vekiller ile tokalaşması ve ardından partisinin TBMM'deki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

Süreç kapsamında Ağustos 2025'te TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sürdürüyor.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞECEK

A Haber'de yer alan habere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 17.00'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

Görüşmede, komisyonun çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım'da gerçekleştirmesi beklenen 17. toplantısını ertelemişti. Erteleme kararının ardından Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmüştü.

Kaynak: A Haber