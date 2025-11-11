Saat Belli Oldu: 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Yeni Toplantı

Gözler, süreç komisyonunun önceki hafta ertelenen 17'nci toplantısına çevrilmişken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonda bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle saat 17.00'de bir araya gelece öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılının yasama yılının açılışında DEM Partili vekiller ile tokalaşması ve ardından partisinin TBMM'deki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

Süreç kapsamında Ağustos 2025'te TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sürdürüyor.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞECEK

A Haber'de yer alan habere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 17.00'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

Görüşmede, komisyonun çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım'da gerçekleştirmesi beklenen 17. toplantısını ertelemişti. Erteleme kararının ardından Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Kritik MesajlarTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Kritik MesajlarGüncel

Kaynak: A Haber

