Anayasa Mahkemesi, Can Atalay için 25 Ekim'e gün verdi

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmek için 25 Ekim'e gün verdi.

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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay için 25 Ekim'e gün verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) cezaevinde hukuksuzca tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusunun görüşülmesi için yeni tarihi belirledi.

AYM Atalay’ın başvurusunu 25 Ekim’de görüşecek.

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Gezi Davası’nda aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın AYM’ye yaptığı bireysel başvurunun 12 Ekim'de görüşülmesi bekleniyordu.

AYM Atalay’ın başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme yönünde karar almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM)
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