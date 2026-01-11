‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ Kızılçan Gölü Dondu: Kar 30 Santimetreyi Buldu

Sivas’ta yer alan ve güneş ışığının geliş açısına göre farklı renklere bürünen Kızılçan Gölü, etkisini artıran soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Kentin en büyük krater göllerinden biri olma özelliğini taşıyan Kızılçan Gölü, kış manzarasıyla adeta kartpostalları aratmayan görüntüler sundu.

Son Güncelleme:
‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ Kızılçan Gölü Dondu: Kar 30 Santimetreyi Buldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçan Gölü, doğal yapısıyla ilgi uyandırıyor. Geniş bir düzlük içerisinde, yaklaşık 100 metre derinliğindeki bir çukurda yer alan göl, yaz mevsiminde aldığı turkuaz tonuyla “Anadolu’nun nazar boncuğu” olarak anılıyor.

‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ Kızılçan Gölü Dondu: Kar 30 Santimetreyi Buldu - Resim : 1

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Şehrin en büyük krater göllerinden biri olan Kızılçan Gölü, son günlerde etkisini artıran soğuk havalar nedeniyle tamamen buz tuttu. Kar kalınlığının bazı noktalarda 30 santimetreye ulaştığı bölgede, seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Donmuş göl, havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ Kızılçan Gölü Dondu: Kar 30 Santimetreyi Buldu - Resim : 2

‘SUYUN RENGİNİN DEĞİŞMESİYLE ÜNLÜ’

Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, "Şu anda Canova köyünün Güney kısmında bulunan Kızılçan Gölü'ndeyiz. Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir. Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu. Bu gölün çevresinde kamp yapılıyor, gelin ve damat çekimleri yapılıyor. Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi!Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi!Gözden Kaçmasın
Kayseri, Uşak, Sivas, Kars’ta Yapılıyor! Herkes Peşinde Koşuyor! Tanesi 300 Bin TL’ye Alıcı BuluyorKayseri, Uşak, Sivas, Kars’ta Yapılıyor! Herkes Peşinde Koşuyor! Tanesi 300 Bin TL’ye Alıcı BuluyorEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas Zara
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı ‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu
İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde
AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı! 'Özgürlük Yakın, Hazırız' Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı! 'Özgürlük Yakın, Hazırız'