‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ Kızılçan Gölü Dondu: Kar 30 Santimetreyi Buldu

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçan Gölü, doğal yapısıyla ilgi uyandırıyor. Geniş bir düzlük içerisinde, yaklaşık 100 metre derinliğindeki bir çukurda yer alan göl, yaz mevsiminde aldığı turkuaz tonuyla “Anadolu’nun nazar boncuğu” olarak anılıyor.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Şehrin en büyük krater göllerinden biri olan Kızılçan Gölü, son günlerde etkisini artıran soğuk havalar nedeniyle tamamen buz tuttu. Kar kalınlığının bazı noktalarda 30 santimetreye ulaştığı bölgede, seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Donmuş göl, havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

‘SUYUN RENGİNİN DEĞİŞMESİYLE ÜNLÜ’

Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, "Şu anda Canova köyünün Güney kısmında bulunan Kızılçan Gölü'ndeyiz. Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir. Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu. Bu gölün çevresinde kamp yapılıyor, gelin ve damat çekimleri yapılıyor. Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

