Kayseri, Uşak, Sivas, Kars’ta Yapılıyor! Herkes Peşinde Koşuyor! Tanesi 300 Bin TL’ye Alıcı Buluyor

Bir dönemin vazgeçilmez eşyaları arasında yer alan el dokuması halılar, bugün kültürel mirasın yanı sıra değerli bir yatırım aracı haline geldi. Kayseri, Uşak, Sivas, Kars ve Gördes gibi halıcılığıyla öne çıkan bölgelerde üretilen bu özel parçalar, yurt dışında 300 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

KÜLTÜRÜN İZLERİNİ TAŞIYOR

Doğal kök boyalarla renklendirilen ve kültürel motiflerle süslenen halılar, yalnızca bir süs eşyası değil aynı zamanda dokundukları dönemin toplumsal yapısını ve geleneklerini yansıtan birer belge niteliği taşıyor. Uzun yıllar özenle saklanan ya da duvarlarda korunan bu halılar, bugün sanat eseri değerinde görülüyor.

NADİR PARÇALAR SERVET DEĞERİNDE

Makine üretiminin yaygınlaşmasıyla giderek azalan el emeği halılar, günümüzde koleksiyoncular ve antikacılar arasında yoğun talep görüyor. İyi korunmuş orijinal bir halının fiyatı 80-100 bin lira seviyesinden başlarken, nadir bulunan parçalar 200-300 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Bazı özel örnekler ise yurt dışındaki açık artırmalarda rekor fiyatlarla satılıyor. Buna karşılık, onarım görmüş veya orijinalliğini yitirmiş halıların değeri ise belirgin şekilde düşüyor.

