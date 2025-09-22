Kadınlar Üretiyor, Hollanda Kapış Kapış Alıyor! Bir Defa Yapılıyor, Bütün Kış Yetiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca Mahallesi’nde salça üretim sezonu başladı. Çalışanların yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu tesiste üretilen biber salçaları, bu yıl Hollanda’ya ihraç edilecek. Sezon boyunca üretilen domates salçaları ise Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek.

HEDEF 1500 TON İHRACAT

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, bu yılki ihracat hedeflerinin 1500 ton olduğunu açıkladı. Geçen yıl 1200 ton olan ihracatı yüzde 25 artırdıklarını belirten Uğur, "Her yıl kar topu gibi büyüyoruz. Ülkemizde kriz olsa da ihracatımızı yüzde 10-15 artırdık. Bu yıl Hollanda ile yeni bir anlaşma yapıldı. Önümüzdeki yıllarda hedef 3000 ton" dedi. Bu miktarın Türk lirası karşılığının 60 milyon TL olduğunu kaydeden Uğur, ithalat yapmadan döviz girdisi sağladıklarını vurguladı.

KADINLAR ÜRETİMİN BEL KEMİĞİ

Tesiste şu anda 120 kadın işçinin çalıştığını söyleyen Uğur, sigortalı kadın çalışanların yanı sıra üniversite ve lise öğrencilerine de kısa süreli iş imkanı sağladıklarını aktardı. Uğur, "Amacımız kadın istihdamını artırırken gençlerin de üretim sürecine katılmasına destek olmak" dedi.

YARIM ASIRLIK KOOPERATİF, 25 YILDIR İHRACAT

1976’da kurulan Kulaca Kooperatifi, yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin köklü tarımsal üretim merkezlerinden biri. Uğur, "Son yıllarda ekonomimizi düzelttik, kredi kullanmıyoruz. Türkiye’nin en iyi salçasını üretiyoruz. 25 yılı aşkın süredir ihracat yapıyoruz. İtalya’dan Türkiye’ye gelen heyetlerde kooperatifimiz, Torku ve Tire Süt ile birlikte örnek gösterilen üç kooperatiften biri oldu" diye konuştu.

Kooperatifin Hollanda’ya yönelik ihracatını artırarak sürdürmeyi hedeflediğini söyleyen Uğur, iç piyasada da 500 ton civarında domates ve biber salçası satışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

BİBER SALÇASININ FAYDALARI NELER?

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Biber salçası, içerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vücudu korumaya yardımcı olur.

2. Antioksidan Zengini

Kırmızı biberin içerdiği likopen ve beta-karoten, vücudu serbest radikallere karşı korur. Bu sayede hücre yenilenmesini destekler, cilt sağlığını güçlendirir ve yaşlanma etkilerini azaltır.

3. Kansızlığa İyi Gelir

Biber salçası, demir açısından da zengindir. Düzenli tüketildiğinde kansızlığa karşı vücuda destek olabilir.

4. Sindirimi Kolaylaştırır

İçerdiği lif sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, sindirimin daha rahat gerçekleşmesine yardımcı olur.

5. Kalp ve Damar Sağlığını Korur

Antioksidanlar, damar sertliğine ve kötü kolesterole karşı koruyucu etki sağlar. Düzenli tüketim kalp sağlığını destekler.

6. Metabolizmayı Hızlandırır

Acı biberden yapılan salçalarda bulunan kapsaisin maddesi metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olabilir.

7. Enerji Verir

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde gün boyu enerji sağlar. Yorgunluk ve halsizlikle mücadeleye yardımcıdır.

8. Cilt ve Göz Sağlığına Katkı Sağlar

Biber salçasındaki A vitamini, göz sağlığını korurken aynı zamanda cildin daha canlı görünmesine destek olur.

Kaynak: DHA