Sinema Festivali İçin Geri Sayım! 80 Şehirde Biletlerde Büyük İndirim Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Sinema Festivali, Türkiye genelinde sinemaseverleri beyaz perdeyle buluşturacak. 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festival kapsamında, 80 şehirde yaklaşık 1500 salonda tüm filmler yalnızca 80 liradan izlenebilecek.

TÜM FİLMLER İKİ GÜN BOYUNCA İNDİRİMLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalin detaylarını paylaştı. Güven, iki gün sürecek etkinlik boyunca tüm film biletlerinin 80 lira olacağını belirterek, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat" dedi.

80 ŞEHİRDE AYNI ANDA UYGULANACAK

Türkiye’nin dört bir yanında aynı anda başlayacak festival, sinema salonlarını şenlendirecek. Kampanya sayesinde izleyiciler hem yeni filmleri hem de vizyondaki yapımları çok daha uygun fiyatla izleme imkanına kavuşacak.

Kaynak: AA