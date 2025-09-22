Sinema Festivali İçin Geri Sayım! 80 Şehirde Biletlerde Büyük İndirim Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Sinema Festivali için geri sayım başladı. 27-28 Eylül’de 80 şehirde, 1500 salonda tüm filmler sadece 80 liraya izlenebilecek.

Son Güncelleme:
Sinema Festivali İçin Geri Sayım! 80 Şehirde Biletlerde Büyük İndirim Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Sinema Festivali, Türkiye genelinde sinemaseverleri beyaz perdeyle buluşturacak. 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festival kapsamında, 80 şehirde yaklaşık 1500 salonda tüm filmler yalnızca 80 liradan izlenebilecek.

TÜM FİLMLER İKİ GÜN BOYUNCA İNDİRİMLİ

Sinema Festivali İçin Geri Sayım! 80 Şehirde Biletlerde Büyük İndirim Başlıyor - Resim : 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalin detaylarını paylaştı. Güven, iki gün sürecek etkinlik boyunca tüm film biletlerinin 80 lira olacağını belirterek, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat" dedi.

80 ŞEHİRDE AYNI ANDA UYGULANACAK

Sinema Festivali İçin Geri Sayım! 80 Şehirde Biletlerde Büyük İndirim Başlıyor - Resim : 2

Türkiye’nin dört bir yanında aynı anda başlayacak festival, sinema salonlarını şenlendirecek. Kampanya sayesinde izleyiciler hem yeni filmleri hem de vizyondaki yapımları çok daha uygun fiyatla izleme imkanına kavuşacak.

Derdi Olan Psikoloğa Değil, Oraya Koşuyor! Ağlayarak Girenler Gülerek ÇıkıyorDerdi Olan Psikoloğa Değil, Oraya Koşuyor! Ağlayarak Girenler Gülerek ÇıkıyorYaşam
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik DüşecekSGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik DüşecekEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Sinema Kültür ve Turizm Bakanlığı
Son Güncelleme:
Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti
Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti
Ahmet Çakar’dan Çok Konuşulacak Sadettin Saran İddiası! UEFA’yı Göstererek Açıkladı: Başkanlığı Geçersiz!
Ahmet Çakar’dan Flaş İddia
Kripto Dünyasında Deprem! Bitcoin Sert Çakıldı, Yatırımcı Güvenli Limanlara Kaçıyor
Ani Satışlarla Piyasa Çakıldı! Yatırımcı Panikte
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek