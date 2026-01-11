‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı

Uludağ, 2025 yılında yerli ve yabancı 1 milyon 359 bin 543 tatilciyi ağırladı. Bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısı artarken, Milli Park Gişeleri’nden geçen araç sayısında düşüş yaşandı. Kar kalınlığı ve sezonun açılmasıyla pistlerde yoğunluk dikkat çekti

‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin önde gelen kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ, 2025 yılında yerli ve yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 359 bin 543 turisti ağırladı. Aynı dönemde Milli Park Gişeleri’nden 311 bin 137 araç geçiş yaptı. 2024 yılıyla karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında yüzde 3,52’lik artış yaşanırken, araç geçişlerinde yüzde 0,52 oranında düşüş kaydedildi.

SEZON ARALIK AYINDA AÇILDI, PİSTLER DOLDU

Türkiye’nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’da, 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhane bulunuyor. Oteller 19 Aralık’ta kapılarını açarken, kayak sezonu ise 29 Aralık’ta başladı. Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ’da pistler kısa sürede dolarken, bölge yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. 16 Ocak’ta başlayacak sömestir tatiliyle birlikte yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı - Resim : 1

BİR YILDA 46 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Kayakseverlerin “beyaz cennet” olarak nitelendirdiği Uludağ, 2024 yılında 1 milyon 313 bin 311 ziyaretçi ağırlamıştı. Aynı yıl Milli Park Gişeleri’nden geçen araç sayısı 311 bin 619 olarak kayıtlara geçmişti. 2025’te ziyaretçi sayısı yaklaşık 46 bin kişi artarken, araç sayısında hafif bir gerileme yaşandı.

‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı - Resim : 2

ARAÇ TÜRLERİNE GÖRE GEÇİŞ VERİLERİ

2025 yılında Milli Park Gişeleri’nden geçiş yapan araçlar; 845 bin 88 otomobil, 242 bin 625 minibüs, 134 bin 100 midibüs, 132 bin 795 otobüs ve 4 bin 935 motosiklet olarak belirlendi. 2024 yılında ise 848 bin 238 otomobil, 210 bin 630 minibüs, 144 bin 25 midibüs, 106 bin 200 otobüs ve 4 bin 218 motosiklet Uludağ’a çıktı.

‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı - Resim : 3

YILBAŞINDA TATİLCİ SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ

Uludağ, 2024 yılbaşında 11 bin 992 tatilciyi ağırlarken, Milli Park Gişeleri’nden 2 bin 292 araç geçiş yaptı. Bu araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. 2025 yılbaşında ise Uludağ’a çıkan kişi sayısı 7 bin 502’de kaldı. Aynı dönemde bin 646 araç zirveye ulaştı.

Verilere göre, yılbaşı döneminde Uludağ’a çıkan tatilci sayısı yüzde 36,97, araç geçişleri ise yüzde 28,19 oranında azaldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Uludağ Bursa
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu
İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde
AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı! 'Özgürlük Yakın, Hazırız' Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı! 'Özgürlük Yakın, Hazırız'