‘Beyaz Cennet’ 2025’te 1 Milyonu Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin önde gelen kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ, 2025 yılında yerli ve yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 359 bin 543 turisti ağırladı. Aynı dönemde Milli Park Gişeleri’nden 311 bin 137 araç geçiş yaptı. 2024 yılıyla karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında yüzde 3,52’lik artış yaşanırken, araç geçişlerinde yüzde 0,52 oranında düşüş kaydedildi.

SEZON ARALIK AYINDA AÇILDI, PİSTLER DOLDU

Türkiye’nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’da, 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhane bulunuyor. Oteller 19 Aralık’ta kapılarını açarken, kayak sezonu ise 29 Aralık’ta başladı. Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ’da pistler kısa sürede dolarken, bölge yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. 16 Ocak’ta başlayacak sömestir tatiliyle birlikte yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

BİR YILDA 46 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Kayakseverlerin “beyaz cennet” olarak nitelendirdiği Uludağ, 2024 yılında 1 milyon 313 bin 311 ziyaretçi ağırlamıştı. Aynı yıl Milli Park Gişeleri’nden geçen araç sayısı 311 bin 619 olarak kayıtlara geçmişti. 2025’te ziyaretçi sayısı yaklaşık 46 bin kişi artarken, araç sayısında hafif bir gerileme yaşandı.

ARAÇ TÜRLERİNE GÖRE GEÇİŞ VERİLERİ

2025 yılında Milli Park Gişeleri’nden geçiş yapan araçlar; 845 bin 88 otomobil, 242 bin 625 minibüs, 134 bin 100 midibüs, 132 bin 795 otobüs ve 4 bin 935 motosiklet olarak belirlendi. 2024 yılında ise 848 bin 238 otomobil, 210 bin 630 minibüs, 144 bin 25 midibüs, 106 bin 200 otobüs ve 4 bin 218 motosiklet Uludağ’a çıktı.

YILBAŞINDA TATİLCİ SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ

Uludağ, 2024 yılbaşında 11 bin 992 tatilciyi ağırlarken, Milli Park Gişeleri’nden 2 bin 292 araç geçiş yaptı. Bu araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. 2025 yılbaşında ise Uludağ’a çıkan kişi sayısı 7 bin 502’de kaldı. Aynı dönemde bin 646 araç zirveye ulaştı.

Verilere göre, yılbaşı döneminde Uludağ’a çıkan tatilci sayısı yüzde 36,97, araç geçişleri ise yüzde 28,19 oranında azaldı.

Kaynak: DHA