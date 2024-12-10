Anadolu Sigorta'nın Ardından Şimdi de HGS! Kullanıcılara Küfür ve Tehdit Mesajları Yağdı

Anadolu Sigorta'nın ardından bir güvenlik açığı skandalı daha yaşandı. HGS’nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür, dolandırıcılık ve tehdit mesajları gitmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri tarafından konuya ilişkin, "Sistemin hacklenmesi söz konusu değil. Yurt dışı kaynaklı sisteme mesaj atma yönünde bir saldırı gerçekleştirdiler" denildi.

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Anadolu Sigorta'nın Ardından Şimdi de HGS! Kullanıcılara Küfür ve Tehdit Mesajları Yağdı

Dün Anadolu Sigorta'nın hacklenmesinin ardından bugün HGS'nin mobil uygulanması hacklendi. Kullanıcılar HGS'nin mobil uygulaması üzerinden kendilerine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atıldığını bildirdi.

'25 BİN DOLAR GÖNDERMEZSENİZ...'

Kullanıcıların aktardığına göre; mesajlarda belirli bir Bitcoin adresine ödeme yapılmazsa verilerinin paylaşılacağı tehdidi yer aldı. Mesajda "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" denildi.

Anadolu Sigorta'nın Ardından Şimdi de HGS! Kullanıcılara Küfür ve Tehdit Mesajları Yağdı - Resim : 1

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Uygulamanın hacklendiği iddialarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Gazeteci Hasan Basri Akdemir'e konuşan yetkililer "Sistemin hacklenmesi söz konusu değil. Yurt dışı kaynaklı sisteme mesaj atma yönünde bir saldırı gerçekleştirdiler. Kısa zaman içinde çözülecek. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

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