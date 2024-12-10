Kullanıcılara Küfürlü Mesajlar Gitmişti, Anadolu Sigorta'dan Açıklama Geldi

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara hakaret dolu mesajlar atıldığı iddia edilirken, şirketin platformunun hacklendiği öne sürüldü. Anadolu Sigorta söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yaptım.

Yüzlerce kullanıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Anadolu Sigorta’dan kendilerine hakaret dolu mesajlar geldiğini bildirirken, kullanıcılar, kurumsal bir sigorta firmasından genel mesajlarla neye uğradığını şaşırdı.

'SORUN YETKİSİZ ERİŞİM KAYNAKLI'

Söz konusu duruma ilişkin bir açıklama yapan Anadolu Sigorta, "Değerli Müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23.20'de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilgilerinize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır” denildi.