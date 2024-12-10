Anadolu Sigorta’da Büyük Güvenlik Açığı! Müşteriler Gelen Bildirimle Şoke Oldu

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden kendilerine hakaret içerikli mesajlar atıldığını bildirdi. Uygulamanın hacklendiği öne sürülürken, Anadolu Sigorta'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

'GECE GECE KÜFÜR YİYORUZ'

Gazeteci Bülent Mumay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigorta şirketi de hacklenirse! @Anadolu_Sigorta uygulaması üzerinden küfür yiyoruz gece gece…" dedi.

'SİGORTADAN ALDIĞI PARAYI KRİPTO İLE VERECEĞİNİ İDDİA EDİYOR'

Gazeteci Özge Özdemir de "İşin rengi değişiyor. Son gelen bildirimlerde 'sigortadan aldığı parayı kripto ile geri vereceğini' iddia ederek bir yere yönlendirmeye çalışıyor sanırım. Ben sildim artık. Böylesi güvenlik açığı, böyle büyük bir sigorta kurumu üzerinden dolandırıcılık girişimi pes dedirtiyor" paylaşımında bulundu.