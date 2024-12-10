CHP ve MHP Kayyım İçin Bir Araya Gelecek

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınarak yerine kayyım atanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu harekete geçmişti. İmamoğlu, TBB’nin kayyım atamalarına karşı hazırladığı çalışma kapsamında siyasi partileri ziyaret etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "siyasetini tasvip etmiyorum” diyerek İmamoğlu'na randevu vermemişti.

10 PARTİ DESTEK VERDİ

TBMM'de CHP grubunun kayyım düzenlemesinin kaldırılması için verdiği yasa teklifine grubu bulunan CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet-Gelecek grubu ile DEVA ve mecliste grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti imza attı.

CHP’nin teklifinde, Genel Başkan Özgür Özel ve grup başkanvekillerinin yanı sıra milletvekillerinin ve destekleyen diğer partilerin milletvekillerinin imzaları yer aldı.

MHP'DEN CHP'YE RANDEVU

CHP MYK, 10 siyasi partinin ortak imzasıyla hazırlanan yasa teklifi için CHP Grup Başkanvekillerinin ve TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin, MHP’den randevu talep etmesini kararlaştırdı. Edinilen bilgiye göre; CHP’nin randevu teklifine MHP olumlu yanıt verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem