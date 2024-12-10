Cezaevi Değil, İşkencehane! Esad'ın Yeraltı Hapishanesinde Kan Donduran Görüntüler

Suriye'de devrilen Beşar Esad yönetiminin çok sayıda kişiyi işkenceyle öldürdüğü Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret eden tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç, “Dışarıdaki kalabalığın aynısı içeride de var. Mahşer yerini andırıyor burası ama buraya gelen insanların tek bir amacı var. Yıllar önce kaybettikleri çocukları, babaları, kardeşleri ve annelerini burada arıyorlar. Çok da umutlu olduklarını söyleyemem. Yıllardır haber alınamıyor. Listede isimleri var ama kendileri yok.

'YERİN 3 KAT ALTINA GİREN YAPILAR İNŞA EDİLMİŞ'

Esad rejiminin işkence merkezini ekranlara getiren Koç, koğuşun içini gezdirdi. O anları anlatan Koç şu ifadelere yer verdi:

“Buraya aslında cezaevi demek doğru olmaz. Bu insan değirmeninin, işkence edilen yerde aramalar yapılıyor. Sadece koğuşlar değil, oradan yerin 3 kat altına giren yapılar inşa etmiş Esad rejimi. Bu insanlara ne yaptıkları bilinmiyor. Burada kazı çalışmaları sürüyor ama bir sonuç alınmıyor labirent gibi nereye gittiği belli değil."

'İŞKENCEHANE BÖLÜMLERİ YAPILMIŞ'

‘İşkencehane’ denilen yerleri gösteren Koç, “Bu alana insanları kapatıyorlar ve yan yana dizerek idam ediyorlarmış insanları. Bunu anlatırken bile türlerim diken diken oluyor ama Esad rejimi sadece onu eleştirdikleri için bile burada insanlar idam ediliyormuş” diye konuştu.

Kaynak: tv100