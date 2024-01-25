HSK'ya gönderdiği mektupla gündeme gelmişti: Başsavcı Uçar, görevini Koç'a devretti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla gündeme gelen Yargıtay'a atanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, görevini Zafer Koç'a devretti.

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HSK'ya gönderdiği mektupla gündeme gelmişti: Başsavcı Uçar, görevini Koç'a devretti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, Yargıtay üyeliğine seçilen İsmail Uçar'dan görevi devraldı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Koç, adliyeye yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı İsmail Uçar'a şükranlarını sundu.

Koç, Türk yargısının adaletini, güvenirliliğini bir adım daha ileriye götürebilmenin en büyük kazanım olacağını ifade etti.

Devir teslim töreninin ardından İsmail Uçar, adliye personeli tarafından yeni görev yerine uğurlandı.

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Kaynak: AA

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