İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu Okan Bayram, kampüste intihar etti: İTÜ'den açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği bölümü mezunu Okan Bayram, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Bayram, İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan inşaat alanındaki bir binadan atlayarak intihar etti.

Mezun olduktan sonra işsiz kalan Bayram, İTÜ 1773 Kahve Satış Mekanı'nda baristalık yapıyordu.

İTÜ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

İTÜ yönetimi Bayram'ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Öğrencilerin tepkileri sonucu yaşananlara dair açıklama yapan İTÜ yönetiminin açıklamasında, "Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz" denildi.

Üniversitenin açıklaması şu şekilde:

"Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz."