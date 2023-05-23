Amedspor Başkanvekili Elaldı tutuklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig ekiplerinden Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı ve birlikte gözaltına alındığı 6 yakınından biri tutuklandı.

'Tehdit' iddiasıyla sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Elaldı ve 6 yakını emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Elaldı ve Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖZDAĞ’IN AMEDSPOR AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Elaldı ve yakınlarının gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, operasyonun takımlarının hedef gösterilmesinden bağımsız olmadığını söylemişti.

Elaladı’nın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Amedsporla ilgili sözlerine Twitter'dan cevap verdiğini hatırlatan Yıldırım, “Ömer Bey'in Ümit Özdağ’la ilgili bir tweeti vardı. Gözaltına alınmasını onunla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Amedspor'un hedef gösterilmesinin devamı olan bir yaklaşım bu. Şimdi biz iki gün sonra play-off maçlarına başlıyoruz” diye konuştu.