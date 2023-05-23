Amedspor Başkanvekili Elaldı tutuklandı
Diyarbakır'da gözaltına alınan Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı ‘tehdit’ iddiasıyla tutuklandı. Kulüp Başkanı Yıldırım, "Gözaltının Ümit Özdağ ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz" demişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig ekiplerinden Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı ve birlikte gözaltına alındığı 6 yakınından biri tutuklandı.
'Tehdit' iddiasıyla sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Elaldı ve 6 yakını emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Elaldı ve Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ÖZDAĞ’IN AMEDSPOR AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Elaldı ve yakınlarının gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, operasyonun takımlarının hedef gösterilmesinden bağımsız olmadığını söylemişti.
Elaladı’nın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Amedsporla ilgili sözlerine Twitter'dan cevap verdiğini hatırlatan Yıldırım, “Ömer Bey'in Ümit Özdağ’la ilgili bir tweeti vardı. Gözaltına alınmasını onunla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Amedspor'un hedef gösterilmesinin devamı olan bir yaklaşım bu. Şimdi biz iki gün sonra play-off maçlarına başlıyoruz” diye konuştu.
Amed diye bir takım varmı yokmu gel diyarbakıra gösterelim sana bütün teşkilatınla gel bizim bi sözümüz var sanada söyleyelim. BİZ TEK SİZ HEPİNİZ…— Ömer Elaldı (@Omerelaldi21) May 7, 2023
Bir daha takımımın adını ağzına alınca 7 defa ağzını toprakla yıka su ile çalkala sonra ağzına al AMEDİ… pic.twitter.com/SBjpIkYadn