Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oylar, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başladı.

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Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yurtdışındaki Türkiye vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmeye başlandı. 

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurtdışında kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi Cumartesi gününe kadar sürecek. 

Tüm oyların getirilmesinin ardından kara yoluyla Ankara'ya gönderilecek. Öte yandan gümrük kapıları ve havlimanlarındaki oy verme işlemleri pazar gününe kadar devam ediyor.

KULLANILAN OYLAR 1,5 MİLYONU AŞTI

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1,5 milyonu aştı. Bugün saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 olarak belirlendi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri yarın sona erecek. Aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim 2023
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