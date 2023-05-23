Özgür Demirtaş grafiklerle anlattı: Borsanın durumu 23 yıl öncesinin bile aşağısında, tek kelime ile yazık

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye borsasının 23 yıl öncesine bakıldığından bugün daha bile aşağıda olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, borsanın durumunu "İnanılmaz KÖTÜ bir performans" sözleriyle anlattı.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Sevgili Arkadaşlarım, Arada zaman buldukça sizi bilgilendirici grafikler hazırlayacağım. Şimdi bu grafiği tane tane anlatayım:

1) Turuncu çizgi Türk borsasının Dolar cinsinden yıllar içindeki değeri. Gördüğünüz gibi YATAY. Borsaya TL cinsinden bakılmaz. Ama direkt Dolar cinsinden bakmak da YANLIŞ. Çünkü Doların da enflasyonu var. Sizler için Dolar enflasyonunu yıllar içinde hesaplayıp TÜRK BORSASINI ona göre düzelttim:

2) Yeşil çizgi, Türk Borsasının Dolar cinsinden seviyesinden Dolar enflasyonunun arındırılmış hali! SONUÇ: Türkiye Borsası enflasyon da hesaba katıldığında 23 Yıl öncesinin bile aşağısında. İnanılmaz KÖTÜ bir performans. İki kelime ile üzüntü verici. Tek kelime ile YAZIK…"