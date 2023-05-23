Özgür Demirtaş grafiklerle anlattı: Borsanın durumu 23 yıl öncesinin bile aşağısında, tek kelime ile yazık

Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Türkiye Borsası enflasyon da hesaba katıldığında 23 Yıl öncesinin bile aşağısında. İnanılmaz KÖTÜ bir performans. İki kelime ile üzüntü verici. Tek kelime ile YAZIK" dedi.

Özgür Demirtaş grafiklerle anlattı: Borsanın durumu 23 yıl öncesinin bile aşağısında, tek kelime ile yazık

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye borsasının 23 yıl öncesine bakıldığından bugün daha bile aşağıda olduğunu söyledi. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, borsanın durumunu "İnanılmaz KÖTÜ bir performans" sözleriyle anlattı.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Sevgili Arkadaşlarım, Arada zaman buldukça sizi bilgilendirici grafikler hazırlayacağım. Şimdi bu grafiği tane tane anlatayım:

1) Turuncu çizgi Türk borsasının Dolar cinsinden yıllar içindeki değeri. Gördüğünüz gibi YATAY. Borsaya TL cinsinden bakılmaz. Ama direkt Dolar cinsinden bakmak da YANLIŞ. Çünkü Doların da enflasyonu var. Sizler için Dolar enflasyonunu yıllar içinde hesaplayıp TÜRK BORSASINI ona göre düzelttim:

2) Yeşil çizgi, Türk Borsasının Dolar cinsinden seviyesinden Dolar enflasyonunun arındırılmış hali! SONUÇ: Türkiye Borsası enflasyon da hesaba katıldığında 23 Yıl öncesinin bile aşağısında. İnanılmaz KÖTÜ bir performans. İki kelime ile üzüntü verici. Tek kelime ile YAZIK…"

Etiketler
Özgür Demirtaş Borsa
Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor
Erdoğan'ın açtığı Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı Erdoğan'ın açtığı Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı
Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç
Fırındaki inatçı lekeleri yok etme tekniği! Ovalamadan bile çıkıyor Fırındaki inatçı lekeleri yok etme tekniği! Ovalamadan bile çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş' 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Teyit.org derledi: İşte Erdoğan'ın bu seçim döneminde söylediği yalanlar Teyit.org derledi: İşte Erdoğan'ın bu seçim döneminde söylediği yalanlar