Erdoğan'ın açtığı Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Hatay’da açılışını yaptığı Defne Devlet Hastanesi’ni su bastı.

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Erdoğan'ın açtığı Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da, Defne Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni gündem olmuştu. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreninde, küçük bir alana beton döküldüğü görülmüştü.

Erdoğan, yapımı 3 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’ni geçen pazar hizmete açtı.

Erdoğan, açılış töreninde, “Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar, daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler” diyerek muhalefeti eleştirmişti.

Erdoğan’ın açılışını yaptığı hastaneyi bugün su bastı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, personelin hastanenin içine dolan yağmur sularını çekçeklerle dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

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