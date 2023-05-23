AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılım sayısının depremlerdeki can kayıplarından fazla olmasıyla övündü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da mitinge katılım sayısının depremde hayatını kaybeden yurttaşların sayısından fazla olmasıyla övündü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılım sayısının depremlerdeki can kayıplarından fazla olmasıyla övündü

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarının yaralarını sarmaya çalışırken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Malatya’da yaptığı mitingde tepki çeken sözlere imza attı.

Malatya mitinginde konuşan Erdoğan, depremlerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybetmesine atıfta bulunarak, “Bugün alanda şu anda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştular” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama-kurtarmadan yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk.”

Kaynak: AA

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