Altın Kelebek'e Cem Davran'ın 'Mustafa Kemal' konuşması damga vurdu: 'Es geçenler var ama...'

Altın Kelebek'i sunan Cem Davran'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel yaptığı konuşma salonda coşkuyla karşılandı.

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Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde sunuculuk yapan oyuncu Cem Davran'ın Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yaptığı konuşma geceye damgasını vurdu.

"SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Davran, Atatürk diyemeyenlere Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde gönderme yaparak "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim, bu Cumhuriyet’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. O’nu saygı ve minnetle anıyoruz.”

COŞKUYLA KARŞILANDI

Davran'ın Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu salonda coşkuyla karşılandı.

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Cem Davran Mustafa Kemal Atatürk
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