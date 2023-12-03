Özak Tekstil işçileri eylemlerini sürdürüyor

Şanlıurfa’da işten atmalara, mobbinge, tehditlere ve kölelik düzenine karşı Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikasında (BİRTEK-SEN) örgütlenen ve haklarını almak için 7 gündür direnişte olan Özak Tekstil işçilerinin bugün kent merkezinde yapacağı yürüyüş, polis tarafından engellendi. İşçiler bunun üzerine sadece basın açıklaması gerçekleştirme kararı aldı.

Özak Tekstil işçileri, haklarını almak için 7 gündür direnişlerini sürdürürken bugün saat 14.00’te Ali Şelli Parkı’ndan başlayarak Topçu Meydanı’na kadar yürüyecek ve burada bir basın açıklaması gerçekleştirecekti. Ancak polisin işçilerin önüne barikat kurması ve yürümelerine izin vermemesi sonucu işçiler Topçu Meydanı’nda basın açıklaması yapma kararı aldı.

"BÜTÜN İŞÇİ SINIFININ SESİ OLMAYA GELDİK"

İşçilerin “Bakan bize de bak!”, “İçeride patron baskısı, dışarıda jandarma jopu”, “Özak işçisi adalet arıyor”, “Özak Tekstil’de işçilere işkence yapılıyor”, “Oy isterken varsınız, hak ararken neredesiniz?”, “Özak işçisinin sesini duyun”, “Özak Tekstil’de kadın işçiler baskıya, mobbinge, tacize uğruyor” yazılı dövizler taşıdığı açıklamada, söz alan işçilerden biri “Biz yalnızca Özak Tekstil’de çalışan işçilerin değil, bütün işçi sınıfının sesi olmaya geldik” dedi.

Basın açıklaması sırasında sık sık “Öz İplik dışarı, BİRTEK-SEN içeri”, “Özak’ta direniş kadınlarla büyüyor”, “İşçi, patronun kölesi değil”, “Emek bizim, söz bizim”, “Direne direne kazanacağız”, “İşçi işçiye ihanet etmez” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Özak Tekstil’den direnişçi bir kadın işçinin okuduğu basın açıklamasında, kentteki farklı fabrikalardan işçilere, sendikalara, siyasi partilere, milletvekillerine ve derneklere Özak Tekstil işçilerinin direnişine destek verdikleri için teşekkür edildi.

Kadın işçilerin Özak Tekstil fabrikasında baskıya maruz kaldığının, işçilerin uzun saatler mesaiye kalmaya zorlandığı ve kölelik koşullarında çalıştırıldığının hatırlatıldığı açıklamada, işçilerin BİRTEK-SEN’de örgütlenmek istemeleri sonucu işten atıldığı ve haklarını almak için direnişe başladıkları vurgulandı. Seslerinin daha çok kişi tarafından duyulmasını, mücadelelerine daha güçlü destek verilmesini isteyen işçiler, basın açıklamasını bu sebeple gerçekleştirdiklerini belirtti.

"İŞÇİ HAKLARINA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKLER"

Daha sonra söz alan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, hak arayan işçinin karşısında duran bütün güçlere karşı mücadele ettiklerini belirterek “Özak işçisi mutlaka kazanacak” dedi.

Türkmen, Özak Tekstil işçilerinin direnişinin kimin işçinin yanında, kimin ise işçinin en doğal hakkının bile karşısında olduğunu gösterdiğini vurguladı, “Eskiden ağalık düzeni vardı, ağalar marabaları, köylüleri ezerdi. Şimdi de ‘patronlar size ağalık yapacak, siz köle olacaksınız’ diyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz” dedi.

“Çalışırken patronların bizi ezmesine, bu kölelik dayatmasına boyun eğmeyeceğiz, hakkımızı alarak çalışacağız” diyen Mehmet Türkmen, işçilerin haklarını almak için sendikalı olacaklarını belirtti. İşçinin anayasada yazan haklarını kullanacağını, kendi seçtiği sendikada örgütleneceğini vurgulayan Türkmen, “Patronlar ve bu kentin mülki amirleri işçilerin haklarına ve anayasaya saygı duymayı öğrenecekler!” dedi.

Bütün Özak Tekstil işçilerinin yarından itibaren fabrikaları önünde direnişlerini sürdüreceğini belirten Türkmen, “Haksız yere, sendikal nedenle işten atılan arkadaşlarımız işe geri alınana dek, işçilere sendika değiştirmemeleri yönünde yapılan baskı ve tehditler son bulana dek, dışarıda direnişte geçen bütün günlerin ücretinin ödeneceği sözü verilene dek mücadelemiz devam edecek” dedi.