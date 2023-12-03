Murat Ülker'in oğlu Fatih Ülker evlendi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker ve Betül Ülker'in oğlu Fatih Ülker, Ayaku Takasu ile evlendi.

Murat Ülker'in oğlu Fatih Ülker evlendi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in 23 yaşındaki oğlu Fatih Ülker ve Ayako Takasu dün akşam düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törene aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da birçok tanınmış sima katıldı.

NE OLMUŞTU?

2000 yılında Murat ve Betül Ülker çiftinin ikiz bebeklerinden biri olarak dünyaya gelen Fatih Ülker, geçtiğimiz yıl You An Li ve Toshio Takasu çiftinin kızı Ayako Takasu ile nişanlanmıştı.

Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya Ülker ise, 2018 yılında Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti.

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