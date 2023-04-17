Almanya'da gelen TIR'ların sayısı katlandı: AKP'nin seçim umudu para basmak mı?

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, “Paramız nasıl pul oldu?” başlıklı yazısında Almanya’dan Türkiye’ye getirilen, para basımında kullanılan kağıdın miktarının arttığını kaydetti.

Mollaveisoğlu, “Haftada 1 TIR olan sevkiyat haftada 3 TIR’a çıktı. Üstelik sevkiyatta sorun olmaması için hem matbaaya hem de taşıyıcı firmaya mayıs ayına kadar transferin çok yoğun olacağı bilgisi verildi” ifadelerini kullandı.

“AKP SEÇİME KADAR GÖRÜLMEMİŞ BOYUTTA PARA BASIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde 200 TL’lik banknot dağıttığı anları hatırlatan, Mollaveisoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:

“Türk Lirası çok özel bir kâğıda basılıyor ve bu kâğıt Almanya’dan getiriliyor. Edindiğim bilgiye göre, Almanya’dan TIR’larla getirilen ‘para kâğıdı’ transferinde son 6 ayda olağanüstü artış oldu.

Haftada 1 TIR olan sevkiyat haftada 3 TIR’a çıktı. Üstelik sevkiyatta sorun olmaması için hem matbaaya hem de taşıyıcı firmaya mayıs ayına kadar transferin çok yoğun olacağı bilgisi verildi.

Neden mayıs? Çünkü seçimler mayıs ayında ve AKP seçime kadar görülmemiş boyutta para basıyor...

Bu bilgiyi gazetemizin ekonomi müdürü Jale Özgentürk ile paylaştım. Merkez Bankası para arzına bakarak bir döküm hazırladı. Banka kayıtları ile bana gelen ‘yoğun transfer’ bilgisi örtüşüyordu.”

“ALMAN MATBAA İŞÇİLERİ VE SEVKİYATÇILARI FAZLA MESAİ YAPIYOR”

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, basılan 200 TL’lik banknotların enflasyonu olumsuz etkilediğini belirtti ve yazısını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye kâğıt yetiştirmek için Alman matbaa işçileri ve sevkiyatçıların, neden fazla mesai yaptığı bir başka yönü ile belli oluyordu.

2022 yılının mart ayında tedavülde yani kullanımda 536 milyon 988 bin 900 adet 200 TL’lik banknot vardı. Bu sayı geçen yılın Temmuz ayından itibaren büyük bir hızla artmaya başladı. Temmuzdan kasım ayına kadar her ay ortalama 40’ar milyon adet 200 TL piyasaya sürülmüş. Kasımdan aralık ayına kadar 50 milyon adet daha basılıp yine tedavüle sokulmuş. Bu yılın mart ayı itibarıyla memleketteki 200 TL’lik banknot sayısı 1 milyar 77 milyon 269 bin adete ulaşmış. 100 ve 50 TL’lik banknot sayısında ise son bir yılda neredeyse hiç artış yapılmamış.”