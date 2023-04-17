Havada arızalanan yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
British Airways'e ait A320 tipi yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na inişi sırasında arızalandı. Güvenli şekilde inişi gerçekleştirilen uçaktaki yolcular ise tahliye edildi.
British Airways'in Londra Gatwick - Antalya seferini gerçekleştiren A320 tipi uçakta Antalya'ya Havalimanı'na inişi sırasında arıza meydana geldi.
ACİL İNİŞ TALEP EDİLDİ
Pilotların acil iniş talep ettiği uçağın güvenli şekilde inişi gerçekleştirildikten sonra yolcular tahliye edildi.
Uçağın seferden çekildiği, dönüş seferinin başka bir uçakla gerçekleştirileceği bildirildi.