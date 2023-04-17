Sürücülerden Erdoğan için kapatılan yola tepki: Dubaları kaldırdılar

Sözcü’de yer alan habere göre, yolda uzun kuyruk oluşurken, yaklaşık yarım saat bekleyen sürücüler trafik görevlilerinden kısa süreli de olsa yolun açılıp, tekrar kapatılmasını istedi. Ancak, bu istek görevliler tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine sürücüler ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya giren vatandaşlar tarafından büyümeden önlendi.

Bu sırada yolu kapatan dubalar bir kişi tarafından alındı ve araçlar yollarına devam etti. Ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yol Erdoğan'ın konvoyunun geçişinin tamamlanıncaya kadar yeniden trafiğe kapatıldı.