Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 09.28 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin derinliği 3.99 olarak açıklandı.
Depremin saati ise 09.28 olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-04-17
Saat:09:28:26 TSİ
Enlem:38.466 N
Boylam:38.022 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/yINE4gnkfR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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