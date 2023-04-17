Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 09.28 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin derinliği 3.99 olarak açıklandı.

Depremin saati ise 09.28 olarak belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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