Merkez Bankası'ndan para basma rekoru

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, enflasyonla mücadelede başarı sağlaya­mayan Merkez Bankası (MB) çareyi para bas­makta buldu. Merkez Bankası banknot matba­asını gece gündüz çalıştı­rınca piyasadaki banknot miktarındaki artış yüzde 24'e gelerek son 10 yıl ortalama­sının iki katına ulaştı.

Emisyon hacmi de bir yılda 2.5 kata yakın arttı. Enflasyon para­nın değerini düşürdüğü için Merkez Bankası 200 TL'lik banknotların basımına ağırlık verdi. Yıl boyunca basılan her 6 banknottan yaklaşık 5'i 200 TL'lik banknotlardan oluştu.

Vatandaşın cebi, alım gücü düşen, adeta bozuk paraya dönüşen 200 TL'lik bank­notlarla doldu. Merkez Bankası 2022 Faali­yet Raporu'na göre, 2022 yılına girildiğinde piyasada 2 milyar 855 milyon adet banknot bulunuyordu.

200, 100, 50, 20,10 ve 5 TL'lik kupürlerden oluşan bu banknotların sayısı yılın sonuna gelindiğinde 3 milyar 540 mil­yona yükseldi. Yani Merkez Bankası bir yıl içerisinde tam 685 milyon adet yeni banknotu basıp piyasaya sürdü.

MESAİLER 200 TL İÇİN

Banknot matbaası geçen yıl neredeyse tüm mesaisini 200 TL basımına harcadı. Basılan 685 milyon adet yeni banknotun 493 milyonu 200 TL, 72 milyonu 100 TL olmak üzere 565 milyonu büyük banknottan oluş­tu.

Artık neredeyse bir değeri kalmayan 50, 20,10 ve 5 TL'lik banknotlardan ise sadece 120 milyon adet basıldı. Son bir yılda piya­sadaki 200 ve 100 TL'lik banknotların miktar olarak payı yüzde 55'ten 61'e; değer olarak payı da yüzde 40.3'ten yüzde 56.6'ya fırladı. Yani vatandaş, fiyatı her geçen gün artan temel ihtiyaçlarını alabilmek için cebinde 200 TL ve 100 TL taşımak zorunda kaldı.

KAĞIT VE MÜREKKEP YETİŞMEDİ

Merkez Bankası para basmak için banknot matbaasını gece gündüz çalıştı­rınca banknot kağıdı ve mürekkep alımı için yaptığı harcamalar yüzde 92 oranında, yani yaklaşık 2 kat birden artarak 508 milyon liraya fırladı. Piyasadaki zamlardan kendisi de olumsuz etkilenen Merkez'in para basımı dışındaki genel faaliyet giderleri de bir yılda 3.7 kat artışla 740 milyo­na çıktı. Bu artışta İstanbul'a taşınma kapsamında yapılan yüklü harcamalar etkili oldu. Merkez'in maaş giderindeki artış da yüzde 72'yi buldu.