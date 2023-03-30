Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi

Sabah'dan Hazal Ateş'in aktardığı habere göre; Emekli maaşlarıyla ilgili yapılan son düzenlemenin detayları belli oldu. En düşük emekli aylığının 7500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde yasa teklifinin kapsamı genişledi.

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 lira olacak. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti de yaklaşık 1.2 milyar lira olarak hesaplandı. Yüksek yargı mensuplarının ek gösterge ve tazminatlarında da düzenlemeye gidildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekliler zamlı maaşları Nisan 2023 tarihinde kendi maaş gününde alacaklar.

TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 7500 TL olurken, Temmuz ayında yapılacak zamla en düşük emekli maaşının 10 BİN TL olması tahmin ediliyor