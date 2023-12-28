Ali Yerlikaya duyurdu: NARKOGÜÇ 41'de 1 ton 480 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-41” Operasyonlarında; 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.