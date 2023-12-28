Ne zaman hesaplara yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de
Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Teklif yasalaşmasından kısa bir süre sonra düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Böylelikle 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye ödemelerinin yılbaşı öncesi ödenmesinin önü açıldı.