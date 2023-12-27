Ekonomistlerden asgari ücret yorumu: Birkaç ay sonra açlık sınırının altında

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Ocak 2024 itibarıyla net 17 bin 2 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Ekonomistler yüzde 49 oranında artırılan asgari ücretin birkaç ay içinde tekrar açlık sınırı altında kalacağını söyledi.

Oğuz Demir: Asgari ücretlilerin bir kısmı bu artıştan memnun olmayabilir. Şartlar çok sıkıntılı. Lakin başka bir boyutu daha var. Bir yılda asgari ücret %100 artmış olacak bu zamla. Son bir yılda ücreti %100 artan asgari ücretli dışında özel sektör çalışanı var mı? Asıl mesele asgari ücretin ortalama ücrete dönmesiydi, herkesin asgari ücrete yakınsamasıydı. Hep bunun altını çizdik. Bu sorun daha da derinleşmiş olacak! Kabahat ne asgari ücretlide, ne de işverende! Enflasyonu patlatıp, tüm dengeleri bozanlarda. Ancak şunu da unutmayalım bu zam birçok asgari ücretli çalışanın da "bravo reise" demesini sağlayacak! Son seçimden anladığımız buydu!

Evren Devrim Zelyut: Asgari ücret 17 bin ile, Enflasyon karşında koruma sağlamaktan uzaktır. Fiili enflasyona karşı emekçiyi koruyacak rakam 26 bin liraydı. 17 bin lira Mayıs ayında açlık sınırının altında kalacaktır. Bu zam görüp göreceğimiz son okkalı zamdır zira yerel seçim sonrası 2028'e kadar seçim yoktur. Bu denklemi sadece İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından alınması bozar ancak o zaman AKP kendisini emekçiyi korumak zorunda hissedecektir çünkü 2024 enflasyonu oldukça can yakıcı olacağı için erken başkanlık seçimi tartışmaları başlayacaktır...

İris Cibre: Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiş (578 USD), 50%'ye yakın bir artış Bakan Şimşek, sene sonu enflasyon beklentisine göre zam yapacağız demişti, bu da 36%'e denk geliyordu Belli ki CB ağırlığını koymuş Tahminlerime göre ücret Haziranda açlık sınırı altında kalacak. Bu daha önce Mart hatta Şubatta gerçekleşiyordu... Dar gelirli zammın ilk 3 ayında ciddi bir refah hissedecek Ce-e, seçim dönemi...