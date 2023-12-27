Ünlü bebek bezi markası iflas etti! Ünlü isimler markanın yüzüydü

2023 yılında çok sayıda şirket iflas etmişti. Gelen son dakika haberine göre bir şirket daha iflas etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, özel sermaye şirketi VMG Partners tarafından desteklenen Los Angeles merkezli Hello Bello iflas etti. Şirket, iflas dilekçesinde 100 milyon dolarlık varlık ve borçları sıraladı. Başvuru, şirketi alacaklılara karşı korurken, onlara geri ödeme yapmanın bir yolunu da bulmaya çalışıyor.

Yapılan açıklamaya göre evli olan Bell ve Shepherd, 2019 yılında ürünleri yalnızca Walmart Inc'de satma anlaşmasıyla birlikte markayı piyasaya sürdü. Hello Bello, enflasyon baskısı ve yüksek faiz oranlarının devam etmesi nedeniyle zor günler geçirdi.

Mahkeme belgelerine göre markanın en büyük alacaklısı, yaklaşık 22 milyon dolar borcu olan bir kağıt ürünleri tedarikçisi.

İFLAS KARARI ÇALIŞANLARA BİLDİRİLDİ

Öte yandan iflas kararının çalışanlara bildirildiği ve çok sayıda çalışanın işsiz kaldığı öğrenildi.