B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor

B sınıfı trafik ehliyetinde yeni dönem başlayacak. İşte önemli değişiklikleri beraberinde getirecek olan Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili herkesin bilmesi gereken o detaylar...

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor

A HABER'İN aktardıklarına göre; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen “Karayolları Trafik Kanunu’nda” kapsamında B sınıfı ehliyet olanları ilgilendiren düzenleme ile çalışmalar devam ederken, “B sınıfı ehliyet” olanlar “125 cc’ye” kadar olan motosikletleri kullanabilmesine için yasal düzenleme çalışmaları yapıldığı bilgisi verildi. Bu süreçte tüm çalışmaları ise titizlik ile tamamlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, gerekli olan direksiyon eğitimini tamamlayan kişiler, yeni düzenleme kapsamında sürücülerin belgeleri, otomatik olarak devreye alınacak.

Yeni düzenleme için yaş şartı var mı?


Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk yeni düzenleme ile ilgili ayrıntılara değinerek şu ifadeleri kullandı;

B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc’ye kadar motosikletleri kullanabilmesi gerekli düzenlemenin en geç 2023 yılı sonuna kadar yürürlüğe girmiş olması gerektiğine dikkat çekti. B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilmesi için belirli bir eğitim almaları gerektiğini dile getiren Öztürk, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, sürücü kurslarının koordineli olarak yapılacak çalışmaların önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor - Resim : 1

Söz konusu eğitim, sadece direksiyon eğitiminden oluşacak ve sürücü belgelerini otomatik olarak yansıtılacağını bilgisi verildi. Yürürlüğe girmesi planlanan uygulamada yaş sınırı olmayacağını dile getiren Öztürk, “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” kapsamında yaş sınırını değerlendirmelerin yapılacağını belirtti. Söz konusu yasadan “e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin” yararlanamayacağı dikkat çeken Öztürk, mevcut durumda B sınıfı ehliyet sahipleri 50 cc’ye kadar motosiklet kullanabilmekteler. Fakat, 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilmek için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışmaların bitmesi ile birlikte yeni yasanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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