Dehşetin Bu Seferki Adresi Aksaray: Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu, 3 Yaşındaki Ecrin Öldü

Her gün çıkan bir yangında evde yalnız bırakılan çocuklar can veriyor. Gaziantep'te dün 2 kardeşin öldüğü yangının üzerinden 24 saat geçmeden bir faciada Aksaray'da yaşandı. Tek katlı evde çıkan yangında 3 yaşındaki Ecrin hayatını kaybetti. Evde bulunan 4 çocuğu ise anneannesi kurtardı.

Dehşetin Bu Seferki Adresi Aksaray: Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu, 3 Yaşındaki Ecrin Öldü

Çocuklar yangınlarda can vermeye devam ediyor. Gaziantep'te 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm'ün hayatını kaybetmesinin üzerinden henüz 24 saat bile geçmemişken Bolu'daki otel yangınıyla derinden sarsıldık. Bolu'daki otel yangınında henüz soğutma çalışmaları sürerken bir faciada Aksaray'da yaşandı.

Dehşetin Bu Seferki Adresi Aksaray: Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu, 3 Yaşındaki Ecrin Öldü - Resim : 1

Yavuz Sultan Mahallesi'nde tek katlı kerpiç müstakil evde, saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O sırada kümesteki hayvanları sulayan anneanne Meryem Argun (59), içerideki 4 torununu evden çıkardı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangına uykuda yakalanan Ecrin Argun’un cansız bedenine ulaştı. Tahliye sırasında dumandan etkilenen anneanne Argun ile 4 torunu tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dehşetin Bu Seferki Adresi Aksaray: Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu, 3 Yaşındaki Ecrin Öldü - Resim : 2

'ÇOCUĞU UYUTMUŞTUM'

Meryem Argun, "Çocuğu evde uyutmuştum. O sırada hayvanları sulamak için dışarı çıktım. Bir anda gürültü duydum. Eve koştum, içeri duman doluydu. Giremedik eve, 6 kişiydik. Evde Ecrin uyuyordu. Ateş yakabilecek durumda da değildi" dedi.

Evin tavanı çökerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

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