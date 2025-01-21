Yunanistan'dan Türkiye’ye Başsağlığı Mesajı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu’daki otel yangınında 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye’ye başsağlığı diledi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu’daki otel yangınında 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Bolu kentinde meydana gelen korkunç yangın ve trajik can kaybı haberiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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