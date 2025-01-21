Yangın Faciasında Fenerbahçeli Sporcu Hayatını Kaybetti

Bolu'daki Kartallaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında en az 66 kişi hayatını kaybetti, 51 vatandaş ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da bulunduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi