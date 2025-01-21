İspanya'nın Türkiye'den Aldığı İncirde Kanserojen Madde Bulundu

Türkiye’den İspanya’ya ihraç edilen incirlerde okratoksin tespit edildiği bildirildi.

Gıda güvenliği dünyada önemli bir sorun olarak gündemde yer almaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde insan sağlığını tehlikeye atan firma ve ürünlere yer veriliyordu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde de (RASFF) sağlığa zararlı ürünlerin duyurulmasına devam ediliyor. Son olarak İspanya’nın Türkiye’den aldığı incirlerde okratoksin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu maddenin, incirlere ilişkin yapılan sınır kontrollerinde tespit edildiği kaydedilirken, uyarıda ‘ciddi’ notu düşüldü.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin, gıdaları en çok kirleten mikrotoksinler arasında yer alır. Kanserojen özellikler gösterir. İnsana bulaşması, kontamine gıda ürünlerinin, özellikle kontamine tahıl ve domuz ürünlerinin ve bunların yanı sıra kahve, şaraplık üzüm ve kuru üzüm tüketimi yoluyla meydana gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi