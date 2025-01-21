İspanya'nın Türkiye'den Aldığı İncirde Kanserojen Madde Bulundu

İspanya'nın Türkiye'den adlığı incirlerde okratoksin tespit edildiği ortaya çıktı. Sınır kontrollerinde yapılan incelemelerde, söz konusu incirlerdeki tehlike durumunun 'ciddi' olduğu kaydedildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
İspanya'nın Türkiye'den Aldığı İncirde Kanserojen Madde Bulundu

Türkiye’den İspanya’ya ihraç edilen incirlerde okratoksin tespit edildiği bildirildi.

Gıda güvenliği dünyada önemli bir sorun olarak gündemde yer almaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde insan sağlığını tehlikeye atan firma ve ürünlere yer veriliyordu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde de (RASFF) sağlığa zararlı ürünlerin duyurulmasına devam ediliyor. Son olarak İspanya’nın Türkiye’den aldığı incirlerde okratoksin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu maddenin, incirlere ilişkin yapılan sınır kontrollerinde tespit edildiği kaydedilirken, uyarıda ‘ciddi’ notu düşüldü.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin, gıdaları en çok kirleten mikrotoksinler arasında yer alır. Kanserojen özellikler gösterir. İnsana bulaşması, kontamine gıda ürünlerinin, özellikle kontamine tahıl ve domuz ürünlerinin ve bunların yanı sıra kahve, şaraplık üzüm ve kuru üzüm tüketimi yoluyla meydana gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İspanya Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
Saç Fırçasını Anında Temizliyor! Mikrop Saçan Fırçaları Temizlemek Bu Kadar Basit Saç Fırçasını Anında Temizliyor! Mikrop Saçan Fırçaları Temizlemek Bu Kadar Basit
Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı
Azerbaycan’dan Kartalkaya Yangını İçin Türkiye'ye Taziye Mesajı Azerbaycan’dan Kartalkaya Yangını İçin Türkiye'ye Taziye Mesajı
Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı
Gündem Olan 'Kayıp' İddiaları! Kartalkaya'da Yanan Oteldeki 120 Kişi Nerede? Yanan Oteldeki 120 Kişi Nerede?
Bakan Ersoy ‘İhmalimiz Yok’ Dedi, Gerçeği Tanju Özcan Açıkladı: Faciada ‘2007’ Detayı Bakan Ersoy, ‘İhmalimiz Yok’ Dedi, Gerçeği Tanju Özcan Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor
Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
Araç Sahipleri İçin 10 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 10 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda