Kanal İstanbul için art arda ihale yapıldı!

İktidarın ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul için milyarlarca liralık iki ihale daha düzenlendi. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum’un oy kazanmak için ısrarla “Gündemimizde yok” dediği Kanal İstanbul için yapılan iki ihalenin toplam bedeli 7 milyar TL’yi buluyor.

Emlak Konut ve THY ortaklığıyla Kanal İstanbul projesinin kalbi olan Dursunköy’de yapılacak konut projesi için, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunuldu.

COŞAR’IN ŞİRKETİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Emlak Konut’un “Dursunköy 3. Etap 4. Kısım Sözleşme İmzalanması” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Konut, ticaret ve sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işleri için Leda Yapı Şirketi ile 29 Şubat’ta KDV hariç 3 milyar 369 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı” duyuruldu. Şirketin sahibi Nazmi Coşar’ın AKP’li Hüseyin Çelik ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

CEVAHİR AİLESİ

Kanal İstanbul bölgesi için düzenlenen bir diğer ihale ise “Dursunköy 3. Etap 2. Kısım Sözleşme İmzalanması” başlığıyla duyuruldu. Bu ihalede de Cevahir Yapı Şirketi ile 29 Şubat tarihinde KDV hariç 3 milyar 569 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cevahir Yapı’nın da iktidarla sıkı ilişkileri bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikah şahidi 2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Cevahir Yapı’nın ortakları arasında yer alan, 2002’de AKP’ye katılan ve 2015 yılında yaşamını yitiren İbrahim Cevahir de yer alıyordu.

KUZU KARDEŞLER

Emlak Konut kısa süre önce de yine Dursunköy bölgesine yapılacak konut projesi için 27 Şubat’ta Kuzu Toplu Konut şirketi ile 3 milyar 334 milyon TL’lik sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Şirketin sahipleri AKP’ye açıkça destek veren Özen, Gökçen ve Güven Kuzu kardeşler… Bu isimler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da hemşerisi.

Güven Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimle o dönem milletvekili seçilen Erdoğan’a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik" demişti. Şirket, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a 2013’te iki jestte bulunmuştu. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran’ın isimleri verilmişti.

14 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Emlak Konut ve THY ortaklığında Kanal İstanbul bölgesine yapılan bu konut ve ticaret projesiyle 14 bin konut inşa edilecek. THY’den daha önce yapılan açıklamada, “Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır” denilmişti.

Yani 14 bin konuttan sadece 3 bini THY çalışanlarına satılacak. Geriye kalan 11 bin konut ile ticari alanların kime satılacağı ise bilinmiyor.