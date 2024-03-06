Gazeteciye ‘kelime oyunları’ suçlaması | Bir davanın perde arkası: ‘Polislere ilet, adalet komisyonu başkanıyım’

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), “Bir Bakışta Hükümet 2023” raporuna göre Türkiye’de Vatandaşların sadece yüzde 15’i yargının bağımsız olduğunu düşünürken, yargıya güvenenlerin oranı yüzde 18’de kaldı. Türkiye, yargıya güven endeksinde her yıl gerilemeye devam ediyor.

2023 yılında dönemin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği mektupta, adliyede rüşvetle iş yapıldığını, hakimlerin baskıdan çekindiği için talimatla karar aldığını yazdı. Uçar’ın hedefindeki isimler de yazdıkları dilekçelerle Uçar’ı suçladı.

Uçar’ın mektubuyla ilgili haberlere erişim engeli getirilirken, mektupta eleştirilen isimlerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, kendisine ilişkin haber yapan gazetecilere dava açtı.

“KELİME OYUNLARIYLA” HAKARET İDDİASI

Bekir Altun, HSK’ya gönderilen dilekçeleri haberleştiren Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay hakkında iki farklı manevi tazminat davası ve Altun’un şikayetiyle açılan davada da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Açılan tazminat davalarında ise İsmail Uçar’ın, dava dosyalarını da dayanak gösterdiği şikayet dilekçesinde Bekir Altun’la ilgili ifadelerin haberleştirilmesi “kişilik haklarına saldırı” olduğu iddia edildi. İki farklı tazminat davalarında toplamda 70 bin TL talep eden Bekir Altun’un avukatı Taner Demir, şikayet dilekçelerinde, gazeteci Karabay’ın “kelime oyunları” yaptığını ve müvekkiline hakaret ettiğini öne sürdü.

BEKİR ALTUN TELEFONLARA ÇIKMADI, SOSYOEKONOMİK DURUMUNU BİLDİRMEDİ

İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat davalarında usul gereği tarafların sosyoekonomik durumunun belirlenmesi için Bekir Altun’un ikamet ettiği bölgenin karakoluna yazı yazdı.

Yazı üzerine polis memurları, Bekir Altun’un ikamet ettiği eve gitti. Polisler, sosyoekonomik durum tespiti için gittikleri ikamet adresinde Altun’u bulamadı. Bunun üzerine site yönetimiyle irtibata geçildi ve Altun’un koruma polisi ile telefon yoluyla iletişim kuruldu.

“POLİSLERE İLET, ADALET KOMİSYONU BAŞKANIYIM”

Usul gereği sosyoekonomik durumunu mahkemeye iletmesi gereken Bekir Altun telefona çıkmadı.

Dava dosyasına giren tutanağa göre; Altun, polis korumasına “Çağlayan Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığımı ilet” dedi. Bunun üzerine koruması, görevini yapmaya çalışan polis memurlarına Altun’un sözlerini iletti. Polisler Altun’un sosyoekonomik durumu belirleyemeden bölgeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 5 Eylül 2023 tarihli dilekçesiyle, yargıdaki rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük yapan yargı mensuplarını Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti.

Ocak ayında Yargıtay üyesi olarak atanan İsmail Uçar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderdiği mektubunda, Adliyede, onlarca kilo uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin, milyonlarca lira gasp yapan kişinin tahliye edildiğini, para karşılığı erişim engeli kararları aldırıldığını yazdı.

Uçar, mektubunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’u da şikayet etmiş, bazı hakimlerin Altun’dan çekindiği ve yerlerinin değiştirilmemesi için istenilen kararları verdiğini ileri sürdü. Yargıtay Üyesi yapılan Uçar, yargıdaki tabloyu “FETÖ’cü hakim ve savcılara rahmet okutur duruma geldi” ifadeleriyle özetledi.

Bekir Altun da HSK’ya yazı yolladı ve kendisini şikayet eden Uçar için “İsmail Uçar, karakteri itibarıyla uyumlu çalışmaya müsait olmayan bir kişiliktir. Anadolu Adliyesi’nde 7 yıllık Komisyon Başkanlığım süresi boyunca uyumlu çalışma noktasında sürekli zorluklar göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem