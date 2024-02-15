Yargı tarikatlara nasıl teslim edildi? 15 Temmuz öncesi sayıları 51'di, şimdi bin 500 oldu: "Amip gibi bölünerek çoğaldılar sanırım"

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Fuat Uğur, bir yargı mensubuyla yaptığı görüşmeyi aktardı. 15 Temmuz öncesi yargıda 51 mensubu bulunan tarikatın bugün büyüyerek bin 500 kişiye ulaştığını kaydetti. Yargı mensubu, "Amip gibi bölünerek çoğaldılar sanırım" ifadelerini kullandı.

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Yargı tarikatlara nasıl teslim edildi? 15 Temmuz öncesi sayıları 51'di, şimdi bin 500 oldu: "Amip gibi bölünerek çoğaldılar sanırım"

Danıştay 5. Dairesi, dün FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olduğu iddia edilen binlerce yargı mensubu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alınmıştı.

Danıştay 5. Dairesi, dün FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi. Karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

AKP'ye yakın yazardan tarikat uyarısı: "FETÖ'nün devlete giriş kapılarından biri bürokrasideki diğer tarikatlar"AKP'ye yakın yazardan tarikat uyarısı: "FETÖ'nün devlete giriş kapılarından biri bürokrasideki diğer tarikatlar"Siyaset

TV100’ün AKP’ye yakınlığıyla bilinen yazarı Fuat Uğur, geçen gün kaleme aldığı yazısında, FETÖ’nün sadece mahkeme kararlarıyla bürokrasiye dönmediği, “renklendirme” yöntemiyle farklı tarikatlar içinde de kamuda çalıştıklarını söyledi.

“TARİKAT MENSUPLARININ SAYISI BUGÜN İNANIN EN AZ 1500. AMİP GİBİ BÖLÜNEREK ÇOĞALDILAR”

Uğur, bugünkü yazısında, 15 Temmuz’dan sonra hızla büyüyen bir tarikatı anlattı. Uğur, bir yargı mensubuyla yaptığı konuşmayı aktararak, söz konusu tarikatın 2014’te yargıda 51 mensubu varken bugün sayının bin 500’e çıktığını kaydetti.

Fuat Uğur yazısında şunları aktardı:

“Türkiye’de herkesin bildiği bir tarikat var, ismini söylemeyeceğim speküle edilmesin diye. Pek fazla etliye sütlüye karışmayan, mazisi ta Osmanlı’ya dayanan bir tarikat.

15 Temmuz öncesi, o zamanki adıyla HSYK’daki FETÖ varlığını sonlandırmak için sosyal demokratlardan AK Partililere, MHP’lilerden çeşitli mezhep ve sivil toplum oluşumlarına kadar YARGIDA BİRLİK PLATFORMU (YBP) adlı geniş bir koalisyon oluşturulmuştu.

FETÖ’ye karşı olan bu tarikatın önde gelen isimleri de platformun öncülerine gelerek ‘Biz de yer almak istiyoruz bu oluşumda’ demişlerdi. Kaç kişi oldukları soruldu kendilerine. Net bir sayı verdiler: 51 yargı mensubu...

Gelelim bugüne.

Geçen gün bir yargı mensubu ‘O zaman 51 kişi olan bu cemaatin mensuplarının sayısı bugün inanın en az 1500. Amip gibi bölünerek çoğaldılar sanırım’ diyor.

FETÖ’nün nasıl renklenebildiğini ve nerelere sızabildiğini iyi anlamak bakımından sanırım ne demek istediğim anlaşılmıştır.”

Etiketler
Tarikat Cemaat FETÖ Yargı
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