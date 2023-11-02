AKP'nin hukuk anlayışı: Yargı reformu toplantısı yapılırken Tolga Şardan'ı gözaltına aldılar

Gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alındığı sırada, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun toplantıda olması AKP'nin hukuk anlayışını gözler önüne serdi.

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AKP'nin hukuk anlayışı: Yargı reformu toplantısı yapılırken Tolga Şardan'ı gözaltına aldılar

Gazeteci Tolga Şardan T24’teki “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek dün gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

MİT'in yargı raporunu yazan gazeteci Tolga Şardan tutuklandıMİT'in yargı raporunu yazan gazeteci Tolga Şardan tutuklandıGüncel

Şardan’ın tutuklanmasına "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası gerekçe gösterildi.
Şardan’ın gözaltında olduğu sıralarda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu da 'ironik' bir toplantıdaydı.

Şardan’ın tutuklanmasına giden süreçte, henüz gözaltı süreci devam ederken Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu e beraberindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planına ilişkin görüşme yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?' başlıklı yazısı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Şardan'ın tutuklanması basın meslek örgütleri ve siyasilerden büyük tepki çekmişti.

MİT'in yargı raporunu yazan gazeteci Tolga Şardan tutuklandıMİT'in yargı raporunu yazan gazeteci Tolga Şardan tutuklandıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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