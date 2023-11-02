AKP'nin hukuk anlayışı: Yargı reformu toplantısı yapılırken Tolga Şardan'ı gözaltına aldılar

Gazeteci Tolga Şardan T24’teki “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek dün gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şardan’ın tutuklanmasına "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası gerekçe gösterildi.

Şardan’ın gözaltında olduğu sıralarda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu da 'ironik' bir toplantıdaydı.

Şardan’ın tutuklanmasına giden süreçte, henüz gözaltı süreci devam ederken Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu e beraberindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planına ilişkin görüşme yapıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun bugünkü toplantısı, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan YILMAZ ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/ymSeJMtaiq November 1, 2023

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?' başlıklı yazısı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Şardan'ın tutuklanması basın meslek örgütleri ve siyasilerden büyük tepki çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem