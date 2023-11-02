Gözaltındaki Dilan Polat, polisten cildi için vitamin istedi; Atilla Taş cezaevi kantininden marka önerdi

Kara para aklama iddialarıyla gündeme geldikten sonra gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.

Polise, ‘Kullanmam gereken ilaçlar var’ diyen Dilan Polat’a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat’ın, “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım” dediği belirtildi.

Polat’ın bu hareketi sosyal medyada espri konusu oldu. Konuya ilişkin haberi alıntılayan şarkıcı Atilla Taş, “Cezaevi kantininde krem var. Ama sadece arko” yazdı.