Gençlere evlilik kredisi teklifi Meclis'te

Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili düzenleme kapsamında yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi verilecek.

‘Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri vermişti:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek."