Dilan Polat ve Engin Polat araçları Emniyet'e götürüldü

Gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın araçları sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat araçları Emniyet'e götürüldü

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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