AKP'nin hamleleri iktidara yakın gazetelerin kafasını karıştırdı: Biri ABD'yi 'düşman' belledi, diğeri 'işbirliği' dedi

Seçimlerin ardından yeni dönemde AKP'nin dışişlerindeki hamleleri dikkat çekerken, iktidara yakın gazetelerden biri ABD'nin teröre destek verdiğini öne sürerken, bir diğeri ise ABD ile ileriki dönemde yapılacak işbirliğine dikkat çekti.

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AKP'nin hamleleri iktidara yakın gazetelerin kafasını karıştırdı: Biri ABD'yi 'düşman' belledi, diğeri 'işbirliği' dedi

AKP hükümetinin uluslararası alanda yaptığı hamleler, iktidara yakın gazetelerin de kafasını karıştırdı.

Yeni Şafak gazetesinde Muhammed Vefa Yürekli’nin imzasıyla yayınlanan haberde, ABD’nin terörle mücadele sözü vermesine rağmen, PKK ile ‘iç içe’ olduğu vurgulanırken, Türkiye Gazetesi ise, Yılmaz Bilgen’in imzasıyla yayınlanan haberde, ABD’nin YPG’yi Fırat’ın doğusuna çekeceği öne sürülürken, Suriye’de rejim karşıtı güçlere bırakılacak dört kente 3 milyon Suriyelinin Türkiye’den gönderileceği iddia edildi.

AKP'nin hamleleri iktidara yakın gazetelerin kafasını karıştırdı: Biri ABD'yi 'düşman' belledi, diğeri 'işbirliği' dedi - Resim : 1

Yeni Şafak ABD’nin terörü desteklediğini iddia ederken, Türkiye Gazetesi ise gelişmeleri ABD ile yeni dönemin ilk adımları olarak vurguladı.

Türkiye Gazetesi’nin haberinden ABD’nin 4 kenti Özgür Suriye Ordsusu’na (ÖSO) bırakacağı öne sürüldü.

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