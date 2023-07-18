Yunanistan da alevler altında: 1200 çocuk tahliye edildi

Yaz aylarının gelmesiyle komşu Yunanistan'da da orman yangınları yeniden baş göstermeye başladı.

Ülke, birçok farklı noktasında çıkan orman yangınlarına boğuşurken alevler kimi noktalarda yerleşim yerlerini etkilemeye başladı.

ÇOCUK KAMPI DA TEHLİKE ALTINDA: 1200 ÇOCUK ACİL OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Son olarak Atina'nın batısında bulunan Loutraki yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çocuklar için yaz kampının bulunduğu bölgede 1200 çocuk acil olarak tahliye edildi. Yangın nedeniyle yerleşim yerleri de tahliye edilirken araçlar ve evlerde hasar meydana geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem