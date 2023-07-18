Polisten kaçan sürücü, bisikletli grubun arasına daldı: 1 ölü

Kadıköy'de bir otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 3 farklı çevirmeden kaçarak 120 kilometre hızla bisiklet sürücüsüne çarptığı belirlendi.

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Polisten kaçan sürücü, bisikletli grubun arasına daldı: 1 ölü

Kartal yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GNE 745 plakalı otomobil, Bostancı Sahil Yolu'nda, Doğanay Güzelgün'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Güzelgün'ün, savrulan bisikletten düşerek ağır yaralandığı olay nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güzelgün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

3 ÇEVİRMEDEN KAÇTI

Hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün yakını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Bu araç Kadiköy - Bostancı hattindaki 3 ceviriyi atlatıp 120km hızla bisikletli arkadaşımıza çarparak Doğanay abimizi öldürdü.

Polisten kaçan sürücü, bisikletli grubun arasına daldı: 1 ölü - Resim : 1

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