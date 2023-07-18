Vatandaş krizde ama milyonlarca lira konaklara...

Halk yaşamını sürdürmekte güçlük çekerken “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı ile inşa ettirilen hükümet konaklarına bir yenisi daha eklenecek. Bursa'nın Orhaneli ilçesine 66 milyon TL’ye hükümet konağı yaptırılacak.

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Vatandaş krizde ama milyonlarca lira konaklara...

Yüksek maliyetli hükümet konaklarının yapımını ekonomik kriz de durduramadı. Bursa'nın Orhaneli ilçesine inşa ettirileceği öğrenilen hükümet konağı iktidarın hoyrat harcamalarının örneklerinden birini oluşturdu.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 7 Haziran’da, “Bursa İli Orhaneli İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi” başlıklı ihale düzenledi. Sonuç ilanı henüz yayımlanmayan ihale kapsamında 11 Temmuz’da anlaşma sağlandığı öğrenildi. 

MALİYETİ 66 MİLYON TL

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, valiliğin 69 milyon 389 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı Bursa Orhaneli Hükümet Konağı’nın yapım işi için 66 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Konağın, MVT İnşaat Temizlik Otomasyon Bilgisayar Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı isimli şirkete yaptırılacağı bildirildi. Konağın, bodrum ve zemin kat üzerine üç katlı olarak inşa edileceği belirtildi.  

İTİBARDAN TASARRUF YOK

Ülkede gideren derinleşen ve artık önlenemez hale gelen ekonomik krizin gölgesinde inşa ettirilen hükümet konaklarının toplam maliyesi ise 1,5 milyar TL'ye dayandı.

En maliyetli hükümet konağına ev sahipliği yapan kent, 127 milyon 270 bin TL maliyetli konak ile Antalya olurken maliyeti itibarıyla öne çıkan bazı hükümet konakları şöyle:

Vatandaş krizde ama milyonlarca lira konaklara... - Resim : 1

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